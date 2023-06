Der er stadig intet spor af den 14-årige dreng Joshua, som forsvandt på Fyn mandag eftermiddag.

Drengen gik fra sit hjem i Højby syd for Odense ved 16-tiden mandag eftermiddag i det, politiet beskriver som »nedtrykt tilstand.«

»Vi er noget bekymrede for ham, og derfor vil vi gerne høre fra alle, der mener at have set ham,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Milan Seyfabad, til B.T. tirsdag morgen, hvor drengen har været savnet et halvt døgn.

Politiet beskriver Joshua som spinkel af bygning, 150 centimeter høj, iført orange T-shirt og blå shorts. Han har desuden sin venstre arm i gips.

»Vi arbejder bredt, og med en radius fra klokken 16 i går, så kan han være kommet langt omkring. Derfor beder vi alle være opmærksomme på, om de ser ham,« lyder det fra vagtchefen.

Henvendelser til Fyns Politi i sagen kan ske på telefon 114.