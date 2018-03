Ved du noget om sagen? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

To børns forsøg med medicin fik tragiske konsekvenser i weekenden.

To teenagere tog lørdag aften en andens receptpligtige medicin. Det fik fatale følger. En 14-årig dreng har mistet livet, mens hans jævnaldrende veninde er i livsfare.

»Det er en tragisk sag,« siger vicepolitiinspektør fra Københavns Politi, Riad Tolba, til Ritzau.

Børnene opholdt sig i en lejlighed på Østerbro i København, da de tog medicinen. De fik begge hjertestop. Drenge døde, mens pigen stadig er i live. Hendes tilstand betegnes som kritisk.

Politiet oplyser, at den 14-årige pige bor i lejligheden, og det var angiveligt hendes mors medicin, som børnene tog. Der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om, hvad det var for en type medicin, der var tale om.

Politiet blev natten til søndag klokken 01.37 tilkaldt, fordi der var fundet en livløs person i Østerbro-lejligheden, der er et samlingssted for, hvad politiet betegner som 'socialt belastede unge'.

Ud over de to 14-årige havde fem andre unge været til stede i lejligheden, men der er ikke oplysninger om, at flere har indtaget medicinen.

Der skal nu holdes et ligsyn for at fastlægge dødsårsagen.

Ritzau

Ingen er sigtet eller anholdt på nuværende tidspunkt. Men det kan ikke udelukkes, at nogen vil blive sigtet, når politiet har klarlagt hændelsesforløbet.