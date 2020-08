Den 14-årige dreng, der torsdag i sidste uge kørte galt i en bil ved Lemvig, er død af sine kvæstelser.

Det skriver Midt- og Vestjylland i en pressemeddelelse.

Drengen blev hårdt kvæstet, da han torsdag aften sad bag rattet i en bil, og kørte ind i et træ på strandvejen i Lemvig.

Politiet mener, at han mistede herredømmet over bilen, som derefter skred ud i noget græs og ramte ind i et vejtræ.

Efter ulykken blev han føjet til Skejby Sygehus i kritisk tilstand.

Den 14-årige døde lørdag af sine kvæstelser.

Ud fra de oplysninger, der foreligger på nuværende tidspunkt, betragter politiet hændelsen som en tragisk ulykke.

En bilinspektør har foretaget tekniske undersøgelser på ulykkesstedet, ligesom sygehuset rutinemæssigt har udtaget blodprøver af drengen for at undersøge, om han var påvirket af alkohol eller stoffer.

Opfølgning på trafikulykke torsdag: Den dreng, der kørte galt på Strandvejen i Lemvig, døde i weekenden af sine kvæstelser. Af hensyn til den dræbte og hans pårørende har vi ikke yderligere kommentarer i sagen. #politidkhttps://t.co/gAwsjxv6Sj — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) August 3, 2020

Politiet forventer at afslutte sagen uden retsligt efterspil, når resultatet af disse undersøgelser er klar.



Af hensyn til den dræbte og hans pårørende har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.

Opdateres...