Østre Landsret har lørdag bestemt at to af de tre mænd, der er sigtet i en sag om voldtægt af en 14-årig pige på Stevns, skal varetægtsfængsles.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Begge har tidligere været anholdt i samme sag med en 24-årig mand fra Køge.

Alle tre mistænkte blev i onsdags fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Her krævede anklager dem fængslet, men det blev altså afvist af dommeren.

Men det er der lavet om på nu, efter anklager har kæret afgørelsen.

Lørdag eftermiddag blev de to mænd på 21 og 22 år fra Køge anholdt.

Den 21-årige mand blev anholdt på sin bopæl, mens den 22-årige meldte sig selv til politiet.

Den tredje og 24-årige mistænkte skal, ifølge landsrettens kendelse, ikke varetægtsfængsles, og er derfor på fri fod under politiets efterforskning af sagen.

De tre mænd blev søndag aften sigtet for at have tvunget den 14-årige pige ind i en bil på Stevns.

Herefter skal de, ifølge politiets sigtelse, have kørt hende til en adresse, hvor de tvang hende til at drikke alkohol, tage tøjet af og udføre oralsex på to af mændene.

Retten i Roskilde skal søndag i et retsmøde tage stilling til længden af varetægtsfængslingen i sagen.