Ved en større aktion i marts blev 13 rumænere anholdt for organiseret berigelseskriminalitet. Nu er de dømt.

10 rumænere er onsdag i Retten i Glostrup blevet dømt for blandt andet organiseret hæleri og cykeltyverier i København.

Dermed er i alt 13 rumænere tilsammen idømt næsten seks års fængsel i sagen. Alle 13 er desuden blevet udvist med indrejseforbud i seks år.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Efter en målrettet efterforskning mod en gruppe omrejsende kriminelle slog politiets specialenhed Særlig Efterforskning Øst sammen med Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi til mod gruppen i en storstilet aktion 21. marts.

Flere adresser blev i ransaget i forbindelse med aktionen. Et af stederne, der blev ransaget i Københavns Vestegns Politikreds, var flere af de nu dømte i gang med at pakke tyvekoster ned for at sende dem ud af landet, fortalte politiet dengang i en pressemeddelelse.

Desuden standsede politiet en bus ved Københavns Hovedbanegård. Den skulle ifølge politiet hente de tyvekoster, der var ved at blive pakket ned på den københavnske vestegn.

Der var især tale om stjålne cykler samt dyrt el- og batteridrevet værktøj. Cyklerne var især stjålet i Storkøbenhavn, og værktøjet var stjålet fra håndværkerbiler i samme område.

I forbindelse med aktionen beslaglagde politiet tyvekoster til en værdi af fire-fem millioner kroner.

Det er uvist, om nogen af de dømte har anket deres dom.

/ritzau/