Syv personer sidder fængslet, sigtet for at planlægge et eller flere terrorangreb. Seks andre kræves fængslet.

Syv personer er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror.

Yderligere seks personer bliver torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med krav om fængsling i sagen. De fik mandag deres anholdelse opretholdt i tre døgn i et grundlovsforhør.

Det oplyser PET i en pressemeddelelse.

I tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi gennemførte PET en større politiaktion på Sjælland fra lørdag til mandag.

De syv, der allerede sidder fængslet, er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil.

Grundlovsforhørene i sagen har været holdt for dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke har kunnet få at vide, hvad personer var sigtet for.

Politiet har i flere dage heller ikke villet udtale sig om sagen, men torsdag kan flere tyske medier - blandt andet Spiegel - fortælle om en terrorsag, hvor tre brødre af syrisk herkomst tilsyneladende er hovedmændene.

Ifølge de tyske medier er to af brødrene anholdt i Danmark, mens den tredje blev anholdt i Hessen.

PET skriver da også i sin pressemeddelelse torsdag eftermiddag, at en person er anholdt i Tyskland, og at man har haft et godt og effektivt samarbejde med de tyske myndigheder.

Ifølge PET er terrortruslen mod Danmark stadig alvorlig, og den aktuelle sag ændrer ikke ved efterretningstjenestens trusselsvurdering.

- Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark, skriver PET i pressemeddelelsen.

/ritzau/