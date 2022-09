Lyt til artiklen

Over 30 personer er ifølge politiet involveret i det store narkokompleks, man har givet det mundrette navn Operation Sixpence.

Og fredag blev endnu en af dem dømt. Trods tilståelse kvitterede dommeren ved Københavns Byrets med en fængselsdom på ni år.

Således blev 48-årige Thomas Søren Sivertsen dømt for at have modtaget, besiddet og videreoverdraget hele 15 kilo kokain.

Alt sammen over fem dage i foråret 2020.

I retsmødebegæringen, som B.T. er i besiddelse af, lyder det, at han 7. maj 2020 efter instruktion fra en medgerningsmand hentede de mange kilo kokain på en adresse i Brøndby.

Den store mængde narko blev herefter fragtet til Vanløse – nærmere betegnet den 48-åriges arbejdsplads.

Her blev den opbevaret indtil eftermiddagen 12. maj, hvor den 48-årige – igen efter instruktion fra førnævnte medgerningsmand – tog den med til Amager.

Midt på metrostationen ved DR-byen blev 13 kilo kokain overdraget til to andre medgerningsmænd.

De resterende kilo blev senere samme dag og dagen derpå solgt videre til ukendte købere.

Alle tre medgerningsmænd er tiltalt for deres roller i sagen, men har altså modsat Thomas Søren Sivertsen ikke valgt at tilstå.

»Dygtigt politiarbejde har frembragt så overvældende beviser til brug for fremlæggelsen af sagen i retten, at domfældte har set skriften på væggen og tilstået sine kriminelle handlinger.«

»Jeg er meget tilfreds med afgørelsen, der sender et klart signal om, at det straffes hårdt, når man medvirker til, at samfundsskadelig narkotika ender på gaden i Danmark,« lyder det fra anklager ved NSK, Jelena Hansen, i en pressemeddelelse.

Netop NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet – har efterforsket Operation Sixpence. En efterforskning, der har haft til formål at optrevle et organiseret narkotikanetværk med tråde til eksempelvis Spanien.

Adskillige er undervejs blevet anholdt – og dømt i den omfattende sag.

For Thomas Søren Sivertsen har der ikke været langt fra anholdelse til dom. Han blev anholdt og varetægtsfængslet midt i august og er altså her knap en måned senere blevet dømt.

Omend han erkendte sin skyld, har han udbedt sig tid til at overveje, om han vil anke den lange fængselsstraf.