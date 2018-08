Maria Hansens 13 hundehvalpe af racen lab-bull terrier og steffordt bull terrier blev onsdag aften stjålet ved et indbrud i hendes lejlighed på tredje sal i Odense. Politiet efterforsker nu sagen.

På bare tre kvarter mellem klokken 18.30 og 19.15 onsdag blev Maria Hansens syv uger gamle hundehvalpe taget fra hendes hjem i Odense tæt ved Rosengårdcenteret. Maria Hansen havde været ude og lufte hvalpenes forældre, da hun kom hjem og så, at hundehvalpene var væk.

»De kommer altid løbende hen til mig, når jeg kommer ind ad døren, så jeg vidste med det samme, at der var noget galt,« fortæller Maria Hansen der stadig er meget rystet over tyveriet.

Gerningsmændene havde efterladt alle hundenes halsbånd med undtagelse af halsbåndet til hvalpen Kaigo. Intet andet blev stjålet fra lejligheden.

»Min pung lå på bordet, og den har de ikke taget. De har helt klart kommet for hvalpene,« fortæller Maria Hansen som har en teori om, at gerningsmændene ville bære hundene ud i en taske.

»Min søns skoletaske var blevet flyttet fra hans værelse ind i stuen. De har nok forsøgt at proppe hvalpene ned i tasken, men der er jo ikke plads til 13 hvalpe, så de har smidt den igen,« siger Maria Hansen.

Maria Hansen med hvalpenes mor Foto: Dorthe Hansen Vis mere Maria Hansen med hvalpenes mor Foto: Dorthe Hansen

Gik målrettet efter hvalpene

Fyns Politi fortæller, at man efterforsker sagen som en planlagt forbrydelse, hvor flere gerningsmænd målrettet er gået efter hundehvalpene.

»Det kræver jo en del at flytte 13 hundehvalpe. Man skal for eksempel have noget at transportere dem i, så det ikke vækker opsigt på gaden,« siger Anders Fyrbo, vagtchef ved Fyns Politi.

Politiet har derfor sendt de efterladte hundehalsbånd til København for at tjekke efter DNA-spor.

På Facebook har Maria Hansen også selv bedt om hjælp fra folk som har set eller hørt noget i forbindelse med sagen.

»Jeg vil gøre alt for at få dem tilbage,« siger hun.