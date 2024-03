Udenrigsministeriet bekræfter, at danske borgere har været i busulykke i Thailand. Thailandsk chauffør er død.

Danske statsborgere har været involveret i en busulykke i Thailand.

Det bekræfter Udenrigsministeriet.

Ministeriet oplyser ikke, hvor mange det drejer sig om.

Politiinspektør Suwit Boonyaphen fra turistpolitiet i Mae Hong Son siger til det thailandske medie Bangkok Post, at den thailandske buschauffør er dræbt, mens 13 danske passagerer var involveret i ulykken.

Tre af de danske passagerer er ifølge Bangkok Post kommet alvorligt til skade.

Ifølge Bangkok Post er de danske borgere mellem 19 og 25 år. Mediet skriver, at ti er kvinder, mens tre er mænd.

Ulykken skete i Pai-distriktet i Mae Hong Son-provinsen.

Den indledende efterforskning viser ifølge Bangkok Post, at minibussen kørte fra den nordlige Chiang Mai-provins torsdag aften. Ifølge mediet havde bussen kurs mod en restaurant i byen Pai, hvor passagererne skulle til full moon party.

Bangkok Post skriver, at da minibussen nåede frem, mistede chaufføren herredømmet i et sving. Dermed skred køretøjet ud og ned i en dyb grøft.

Ulykken skal være sket natten til fredag dansk tid.

Ifølge den thailandske avis blev alle passagerne kørt på sygehuset efterfølgende.

De unge rejste med Jysk Rejsebureau, fortæller direktør Niels Amstrup til TV 2.

Noget af rejsen står bureauet for. Ellers rejser man på egen hånd.

Danskerne havde netop forladt den del af turen, som Jysk Rejsebureau stod for, siger han til Ritzau.

De 13 unge var alle forsikrede, lyder det.

- Lige nu er det deres rejseforsikringsselskaber, der har den omsorgspligt, der hedder at sørge for, at de er på det rigtige hospital, får den rigtige behandling, og at der bliver lavet en vurdering af deres hjemrejser, siger direktøren.

Ambassaden i Bangkok yder konsulær bistand, lyder det fra Udenrigsministeriet i Danmark.

Bangkok Post skriver, at der i midten af november sidste år skete en lignende ulykke. Her ramte en minibus en bjergskråning på vej til det populære turiststed.

To udenlandske turister mistede livet, mens flere andre kom til skade.

