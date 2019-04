Mandagen igennem har ukendte personer antændt adskillige containere i Vanløse. Ingen mistænkte er anholdt.

Politiet i København har mandagen igennem været kaldt ud til en række påsatte brande i containere i Vanløse.

»Siden klokken 13 har der været 13 containerbrande i området. Ingen personer er kommet til skade, og der er ikke sket større materielle skader bortset fra de beskadigede plastikcontainere,« siger vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi.

»Vi er massivt til stede derude nu. Det skulle gerne virke præventivt i forhold til yderligere ildspåsættelser. Den senest påsatte brand registrerede vi klokken 22.14,« siger han ved 23-tiden mandag aften.

Det er ikke lykkedes politiet at få fat i den eller de personer, der står bag de påsatte brande.

De seneste uger har der i hovedstadsområdet være adskillige påsatte brande. Typisk i biler og affaldscontainere.

»Nu er det i morgen hverdag igen, og man kan håbe på, at de her mennesker skal i skole eller foretage sig lignende fornuftige ting. Så kan det være, at det stopper,« siger Jesper Frandsen.

/ritzau/