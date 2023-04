Frygten har meldt sig for Filippas klassekammerater på Søndermarkskolen på Sydvestsjælland. For kan sådan noget ske igen?

Lettelsen og glæden var naturligvis stor blandt de lokale børn, da det søndag kom frem, at den 13-årige pige var fundet i live efter mere end et døgns frihedsberøvelse.

Men siden har alvoren atter taget sit greb. Det fortæller skoleleder på Søndermarkskolen, Henrik Sallig.

»Det, der fylder mest hos eleverne i dag, er frygten for, at det kan ske igen, det er det, vi taler med dem om lige nu,« siger han tirsdag til B.T.

Pigen forsvandt lørdag omkring frokost, da hun var i færd med at omdele aviser ved Kirkerup ved Slagelse.

Politiinspektør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi gav søndag besked til pressen om, at den 13-årige Filippa var blevet fundet efter at have været forsvundet i over et døgn.

En 32-årig mand er nu sigtet for at have udsat hende for langvarig frihedsberøvelse og flere overgreb, inden hun søndag blev fundet på en adresse tilhørende den nu sigtede.

»Vi har ikke talt om selve sigtelserne, men vi har talt om at det er meget, meget sjældent, at der er den slags begivenheder i Danmark. Også selvom det er anden gang, vi har sådan en sag i området,« siger Henrik Sallig med henvisning til drabet på Emilie Meng i 2016.

»Vi har talt om, at man godt kan bevæge sig frit,« fortæller han desuden.

Der er navneforbud i sagen, og den anholdtes identitet må derfor ikke offentliggøres.

Henrik Sallig forklarer, at Filippas klasse havde fri mandag. I stedet brugte man dagen på at tale, gå tur og spise sammen.

Udover at få tilført ekstra ressourcer, har de mest berørte klasser fået tilknyttet en krisepsykolog, som har talt med både børn og voksne.

»Tirsdag har været en tilpasset skoledag. Med almindelig undervisning med deres klasselærer koblet på,« siger han.

»Vi oplever, at alle møder op og har en enorm lyst til at være sammen om dette og drøfte det ude i klassen.«

Den 32-årige mand, som er sigtet i sagen, blev mandag fremstillet i grundlovsforhør, som blev afholdt for lukkede døre.

Dommeren nedlagde desuden navneforbud i sagen, hvorfor det ikke er lovligt at sætte navn på den sigtede eller dele oplysninger, som kan føre til identifikation af manden.

Den sigtede blev foreløbigt varetægtsfængslet i fire uger frem til 11. maj, og i mellemtiden har Sydsjællands og Lolland-Falster Politis takket omverdenen for hjælpen i forbindelse med eftersøgningen af den 13-årige pige.

»Vi har nu brug for arbejdsro til at foretage de næste efterforskningsmæssige skridt, hvor vi blandt andet skal kortlægge den 32-åriges færden, og helt naturligt se på, om der kan trækkes tråde til andre uopklarede sager,« lød det tidligere tirsdag fra politiet.

