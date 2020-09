Politiet har tirsdag slået til i en aktion mod fodboldfans. 13 sigtes for involvering i slagsmål efter kamp.

13 personer er blevet anholdt for at have deltaget i et slagsmål mellem to store grupper på Vesterbro i forbindelse med en fodboldkamp mellem FC København og Brøndby 12. juli.

Det oplyser Københavns Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

De 13 fodboldfans vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 16.

Politiet slog til tidligt tirsdag morgen på en række adresser i hovedstadsområdet. Her blev de 13 anholdt.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at bruge fodbold som en undskyldning for at slås.

- Dagens aktion er et tydeligt tegn til alle "fodboldbøller" om, at vi kommer efter dem, siger politiinspektør Tommy Laursen, der er leder af Center for Borgertryghed i Københavns Politi, i politiets meddelelse.

Han udelukker ikke, at der kan komme flere anholdelser i den kommende tid.

De anholdte sigtes for grov forstyrrelse af den offentlige orden samt for i forening at have begået vold af særlig farlig karakter mod den samme forurettede fra den modsatte gruppering.

I forvejen sidder en mand varetægtsfængslet efter slagsmålet. Han blev anholdt 18. august og i første omgang løsladt efter et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Landsretten ændrede dog den beslutning, så han nu sidder fængslet.

/ritzau/