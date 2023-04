Lyt til artiklen

Brand i en fabriksbygning har i løbet af fredag udviklet røg, politiet har fredag aften evakueret 13 adresser.

Østjyllands Politi har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed identificeret 13 adresser i Langkastrup ved Randers, der er blevet evakueret for natten. Årsagen til evakueringen er brand i en fabriksbygning, der i løbet af fredagen har udviklet røg.

Det skriver Østjyllands Politi i en besked på det sociale medie Twitter.

'På baggrund af målinger og den aktuelle vindprognose har vi i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed identificeret 13 relevante adresser, som alle er evakueret for natten,' lyder det i beskeden.

Borgere, der kan lugte røg i området, skal holde vinduer og døre lukket og slukke ventilationsanlæg, lyder det i et andet tweet.

Politiet tweetede første gang ud om røgudviklingen klokken 10 fredag formiddag.

Beredskab & Sikkerhed, der er et fælleskommunalt beredskab ejet af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner, har ligeledes skrevet en besked på Twitter og giver en status på branden.

'Der køres fortsat piller ud af bygningen og slukningsarbejdet pågår og forløber planmæssigt. Arbejdet på stedet vil fortsætte ud på natten,' lyder det i tweetet.

Til B.T. uddyber Chris Mose, der er vagtchef ved Østjyllands Politi:

»Flere af de adresser hvor vi bankede på, var beboerne allerede taget afsted.«

Umiddelbart skal der ikke evakueres flere beboere.

»Man skal aldrig sige aldrig. Jeg kan ikke udelukke, at der skal evakueres flere, men foreløbigt ser det ikke sådan ud. Nu gælder denne her vejrudsigt frem til i morgen klokken 12, og så må vi se, hvordan vinden er til den tid,« siger vagtchefen, der kommer med følgende opfodring til folk i området:

»Hvis man kan lugte branden, så sørg for at holde vinduerne lukkede. Men man skal tæt på, f'ør man for alvor bliver generet af røgen,« siger han.

