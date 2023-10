Politiet har haft de indledende afhøringer i sagen, hvor en 13-årig pige var forsvundet i flere dage.

Og på baggrund af disse afhøringer kan politiet ikke udelukke, at der kan ligge en strafbar handling bag pigens forsvinden.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigen forsvandt fra et bosted 8. oktober og blev fundet i god behold lørdag aften.

Hun blev fundet på en adresse i omegnen af Esbjerg ved 23-tiden.

Politiet oplyser videre i pressemeddelelsen, at man har afhørt familien – og nu fortsætter politiets efterforskning af sagen, lyder det.

Den skal klarlægge, om »der kan ligge et strafbart forhold til grund for, at den 13-årige pige har været væk«.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer.