13-årige Villads sig søndag aften ud på en cykeltur. Men den endte brat – og har efterladt ham chokeret og med svære soveproblemer, da han blev påkørt af en flugtbilist.

Nu håber hans mor på at skabe nok opmærksomhed om episoden til, at politiet får hjælp til at finde bilisten.

Da Villads kom hjem, behøvede han knap sige noget til sin mor. Skaderne på hans arme og ben sagde alt.

Store blå mærker og tydelige hudafskrapninger var at se flere steder på Villads' krop.

Han var røget af cyklen. Men omstændighederne er, at han blev påkørt bagfra af en bilist, der valgte at køre videre frem for at hjælpe 13-årige Villads.

Det fortæller hans mor, Christina Almlund, til B.T. Hun har ikke lyst til at fortælle historien, men har givet B.T. tilladelse til at citere fra sit Facebook-opslag.

Hun beskriver, at Villads blev ramt bagfra, da han cyklede en tur på Bavnehøjvej i Hadbjerg syd for Randers.

Efterfølgende landede han hårdt i et hul, hvor kommunen er i færd med at lægge rør.

'Her lå han med sin cykel ovenpå sig, mens du fandeme bare kørte videre', skriver den frustrerede mor.

Østjyllands Politi bekræfter over for TV 2 Østjylland, at sagen er politianmeldt.

Også Villads' hænder har taget tydelig skade. Foto: Privatfoto. Vis mere Også Villads' hænder har taget tydelig skade. Foto: Privatfoto.

Dog har det ikke ført noget nyt af sig. I hvert fald indtil nu, oplyser Christina Almlund til B.T.

'Vi leder stadig efter bilisten … Med al den opmærksomhed vi har fået, er jeg er ret sikker på, at vedkommende, som påkørte Villads, nu godt er klar over, at det er sket'.

Christina Almlund håber også, at hendes opråb vil give stof til eftertanke.

Ikke kun hos flugtbilisten, men for alle bilister.

»Jeg håber, vedkommende har dårlig samvittighed – og at folk vil tænke over, hvordan de kører.«

Og Villads?

Han er tilbage i skolen og er på smertestillende. Men han kæmper med sin søvn, siger Christina Almlund.

'Om jeg kører ham, eller han cykler, må tiden vise. Men jeg tænker, at jeg kører ham. Jeg er simpelthen hunderæd for at lade dem cykle selv, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme over det', lyder det afsluttende fra Christina Almlund.