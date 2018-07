Børn helt ned til 7. klasse er blevet overfaldet og truet til at aflevere penge. Bag truslerne står andre unge, men også voksne personer, skriver Dagbladet Ringsted.

Dagbladet har sammen med Midt- og Vestsjællands Politi og Ringsteds borgmester modtaget et anonymt brev, hvor skribenten beskriver, hvordan elever fra Campusskolen i Ringsted er blevet afkrævet kontante beløb kaldet 'dummebøder' eller 'smæk'.

Børnene er ifølge det anonyme brev både blevet opsøgt på skolen, på vej til skole, i byen og på deres mobiltelefon.

Chef for Ringsted Kommunes skolecenter Jesper Ulrich bekræfter overfor Ringsted Dagblad, at man kan genkende problemet, og at der har været en dialog med eleverne og deres forældre.

SSP-konsulent i Ringsted Kommune Jonas Helgesen fortæller til Ringsted Dagblad, at der er tale om to forskellige sager.

En sag, der har udspillet sig mellem to-tre af skolens elever, og en anden sag, som politiet tager sig af, der omhandler voksne personer.

Han fortæller også til avisen, at både chikane og trusler er stoppet, efter SSP og skolens ledelse har været inde i sagen.

