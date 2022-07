Lyt til artiklen

Det er alt for tidligt at have tanker om døden, når man er en ung purk på 13 år.

Men det er svært at holde dem væk, når skuddene flyver om ørerne på en, og man ligger mast i en bunke, mens en mand retter et stort gevær mod en og trykker på aftrækkeren.

Og det var lige præcis den situation, som 13-årige Sebastian Gunnar Gram Madsen søndag aften befandt sig i.

Der var ellers lagt op til gedigen drengehygge, da han og vennerne tæt på 17.30 satte sig til bords ved KFC på 2. sal i Field's.

Her indtager drengegruppen kylling i alverdens afskygninger, indtil opmærksomheden pludselig henledes mod noget helt andet end maden.

»Vi ser en masse mennesker komme løbende, men tænker ikke så meget over det. Så lyder der et skud,« fortæller Sebastian Gunnar Gram Madsen.

Sebastian befandt sig i shoppingcentret Fields under masseskyderiet. Sebastian og en masse andre var på vej ned af en rulletrape, da gerningsmanden begyndt at skyde på dem. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sebastian befandt sig i shoppingcentret Fields under masseskyderiet. Sebastian og en masse andre var på vej ned af en rulletrape, da gerningsmanden begyndt at skyde på dem. Foto: Bax Lindhardt

Drengene er dog ikke klar over, at der er tale om et skud.

De tror, det er et kanonslag, så de fortsætter med at spise.

Der går dog kun få sekunder, før panikken blandt folk på 2. sal i storcentret tager til, og hurtigt beslutter Sebastian og vennerne sig at løbe med.

Tæt på KFC er der en rulletrappe, som går ned til 1. sal med de mange butikker, og den er der mange, der løber hen mod.

Det samme gør Sebastian, men da han er lige ved at træde ned på den, lyder der et højt skud.

I samme sekund hører den 13-årige dreng, hvordan projektilet rammer noget bag ham.

En ung pige falder til gulvet, og så breder panikken sig for alvor i menneskemængden.

Men menneskemængden har ikke forstået, hvor skuddene kommer fra, så Sebastian løber fortsat ned ad rulletrappen, indtil han ser manden, der står for enden af den.

»Pludselig får jeg øje på manden fem-ti meter fra mig. Han har et stort gevær i hånden, som han retter op mod alle os på rulletrappen, mens han råber alt muligt,« fortæller Sebastian.

Så lyder endnu et skud.

Sebastian ligger klemt mod rulletrappen, der tager imod skuddet og afgiver en høj lyd.

Det er her, menneskemængden skal være glade for, at den mistænkte mand har valgt at udføre angrebet med et jagtgevær, der skal lades efter en håndfuld skud, og det var lige netop det, som sker her.

Sebastian lægger mærke til, at han er ved at lade geværet, så han forsøger at flygte op ad rulletrappen med de andre.

»Mit ben er fuldstændig klemt, og jeg mister både min ene sko og taske, fordi der er så meget kaos. Da jeg løber op og væk fra trappen, tænker jeg hele tiden: 'Bliver jeg skudt i ryggen nu? Dør jeg nu?'« siger den 13-årige dreng.

Men ladningen tager tid, og den unge dreng formår at komme væk sammen med sin ven.

De sætter i stedet kursen mod den anden rulletrappe på 2. sal, der går ned til biografen på 1. sal.

Det er her – viser flere vidnebeskrivelser – gerningsmanden indledte sit angreb, og det er også uhyggelige scener, som de unge drenge bevæger sig igennem.

Scener, som B.T. ikke vælger at bringe i detaljer.

»Vi kommer ned til biografen, og der er en, som ligger skudt på jorden. Det billede har jeg stadig i hovedet,« fortæller Sebastian.

I biografområdet finder drengene en nødudgang, og derfra kommer de ned foran Field's, hvor de sammen med resten af menneskemængden flygter fra stedet.

Og dér får han mulighed for at ringe til sin mor, Trine Gram Nielsen:

»Vi vidste jo, at han var i Field's, så jeg var gået i panik og troede, han var død, da jeg hørte om skyderiet. Så det var meget lettende at blive ringet op af ham,« siger moderen.

Et kvarter senere udbryder der igen panik tæt på Field's, og igen skal Sebastian sammen med vennerne løbe væk.

På det her tidspunkt er adrenalinen ved at lægge sig, og det betyder samtidig, at den unge dreng mærker smerterne i sit ben.

»Det er jo blevet fuldstændig mast, så det er blå og har en masse ridser. Men det er jo ingenting,« siger han.

Sebastian føler sig nemlig intet mindre end »helt vildt heldig«.

»Jeg er meget heldig, at jeg overlevede. Hvis jeg havde taget nogle andre valg, var jeg nok blevet ramt. Hvis jeg var løbet tidligere, så var jeg løbet direkte ind i ham,« siger Sebastian og fortsætter:

»Og så er det jo også meget heldigt, at han skyder lige forbi mig.«

Heldigvis har Sebastian det i dag godt efter omstændighederne, men han får også den hjælp, han skal bruge, bekræfter hans mor.

Ved angrebet i Field's blev tre personer dræbt, mens syv yderligere blev ramt af skud. Ingen af dem er i livsfare.