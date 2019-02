Nyheden var ikke til at tage fejl af. 13-årige Mint var dømt ude. Ude af Danmark.

Det var den skinbarlige sandhed og den ubarmhjertige konsekvens af de nye regler for familiesammenføring med børn, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag i en pressemeddelse.

Blandt regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var der truffet enighed om, at reglerne på området skulle ændres, så udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark.

Derimod vil der med de nye regler ikke længere være et krav om, at der skal være udsigt til en vellykket integration af barnet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag nye regler om familiesammenføring med børn. Reglerne vil gælde fremadrettet, og der er derfor intet, der indikerer, at Mint eller de andre udviste børn for glæde af ændringerne. Foto: Ida Marie Odgaard

De nye regler siger ingenting om Mint eller de andre 61 udviste børn, der på baggrund af de 'gamle' regler er blevet nægtet dansk opholdstilladelse og smidt ud af landet, fordi de ikke kan integreres.

Sidste søm i kisten

For Mints stedfar, Frank Thøgersen, er signalværdien i de nye regler ikke til at tage fejl af, og selvom han godt kan se det positive i, at reglerne nu endelig bliver ændret, er det meget tydeligt, hvad det betyder for hans datter:

»Det er jo godt for de familier, der får brug for det i fremtiden, hvis man er oplyst og ikke fejlinformeret, men for vores vedkommende føler jeg, at det er det sidste søm i kisten,« siger han til B.T.

Stemmen ændrede sig

Frank Thøgersen fortæller, at hans 13-årige datter tog det hårdt, da hun fik overbragt nyheden om, at de danske politikere ikke ville kendes ved hende.

Frank Thøgersen (tv.) tager afsked med Mint og hans kone Ratree (th.) i Københavns Lufthavn den 8. oktober 2018. Foto: Niels Meilvang

Over en iskold og følelsesforladt Skype-forbindelse til Thailand måtte faren onsdag overbringe datteren den betydningsfulde nyhed.

»Jeg prøvede at forklare hende, at som det ser ud nu, så kommer hun nok ikke til Danmark mere. Så blev der stille et øjeblik, og så forsvandt kameraforbindelsen. Hun slukkede for den, og så blev hendes stemme anderledes,« fortæller Frank Thøgersen.

»Men jeg har lovet hende, at vi ikke giver op. Det gør vi ikke,« fastslår han.

B.T. har siden oktober, hvor Mint blev udvist, indgående beskrevet hendes og andre børns skæbner som følge af de gældende regler på området.

Regler, der har betydet, at i alt 62 børn er blevet nægtet opholdstilladelse i Danmark, selv om B.T. i flere tilfælde har kunnet fortælle, at de var fuldt integrerede med godt sprog, skolegang og danske venner.

I de nye regler ligger der ingen planer om, at familier med udviste børn kan få dispensation og søge om ophold på ny.

»Vi spurgte selvfølgelig ind til, hvad gør de børn og de familier, som vi synes har fået afslag på baggrund af nogle regler, der var svære at forklare og svære at forsvare, men her var (Inger) Støjbergs svar ret klart: Dem er der ingen muligheder for at hjælpe,« siger Mattias Tesfaye til B.T.

Som du ser det og har hørt ministeren sige det under forhandlingerne, ser Mints sag så - hendes danske skæbne om man vil - sort ud?

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nu kender jeg ikke den konkrete sag, men som jeg forstår det, skal man ikke bilde de familier ind, der har fået afslag i løbet af de sidste to år, at der vil være stor chance for, at de kommer ind, hvis de søger på baggrund af de nye regler. Det er det triste budskab.«

B.T. anmodede onsdag udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om et interview. Det var ikke muligt.

I en e-mail til ministeren har B.T. bedt om at få svar på, om de berørte familier kan søge igen, og om deres sager i så fald bliver behandlet forfra.

Desuden vil B.T. gerne have ministeren til at svare på, om der ikke også her - i sagerne om de udviste børn - er mulighed for at lovgive bagudrettet, som udlændinge- og integrationsministeren tidligere har gjort det i forbindelse med den såkaldte 26-års-regel:

Er det kun muligt, når det handler om stramninger, og ikke som her, hvor der er tale om lempelser?

Udlændingeordfører i Radikale Venstre Andreas Steenberg konstaterede kort efter nyheden om regelændringen, at Mint nu endegyldigt var landsforvist.

Over for B.T. kaldte han det samtidig trist, at så mange familier, som følge af regeringens, DF's og S' udspil bliver splittet:

»Jeg synes, det er en stramning af reglerne, og det er jo trist, at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne landsforviser 62 helt uskyldige børn, der er stedbørn til danske statsborgere, som nu får deres familier splittet ad.«

Tilbage i Thailand står Mint. Hendes mor, Ratree, er sammen med hende lidt endnu, men Ratree har billet til Danmark den 14. marts. Og så er Mint alene.