»Vi beder alle, der har tid og lyst i morgen fredag klokken 16.30 til at hjælp.«

Sådan lyder nødråbet fra Dennis Nielsen, som er onkel til den forsvundne Jashmin Solli Nielsen.

Den 13-årige pige er ikke set siden søndag aften, hvor hun forlod det bosted i Esbjerg, hvor hun bor.

Kort før hun forsvandt, ringede hun til sin mor og var ked af det.

Siden har ingen hverken hørt eller set hende, og det bekymrer både politiet og de pårørende.

Betjente har søgt med både hunde og droner, men nu tager onklen sagen i egen hånd og starter sin egen eftersøgning.

»Hvis hun ikke er fundet på fredag, så starter vi vores egen eftersøgning. Så skriver jeg ud på Facebook og forsøger at samle så mange som muligt,« fortalte han til B.T. torsdag, og senere skrev han og hans kæreste Louise Bach, ud på det sociale medie for at få hjælp.

»Vi må søge i Esbjerg Gågade, sidegader, broen og havnen. Vi må IKKE, og jeg mener IKKE søge i grønne områder, før deres (politiets, red.) hunde har været rundt,« skriver han blandt andet.

Årsagen til, at eftersøgningen ikke må foregå i grønne områder, er, at de mange mennesker kan ødelægge eventuelle spor for politiet.

»Jeg vil prøve at se, hvor mange vi kan samle og så gå rundt og lede i baggårde og udhuse. Vi vil bare have hende hjem i live,« lyder det fra onklen.

Torsdag søgte politiets hunde og droner i området omkring Sønderris, hvor Jashmin forsvandt fra.

Meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi har hele ugen understreget, at der ikke er noget, der tyder på, at der er foregået en forbrydelse. Og den opfattelse har politiet stadig.

»Det betyder, at vi ikke har nogen oplysninger, der peger på, at der er sket noget strafbart. Men vi har ikke lagt os fast på en årsag til, at Jashmin er forsvundet. Vi har hele tiden efterforsket bredt og det fortsætter vi med,« udtalte vicepolitiinspektør Søren Rønnov i en pressemeddelelse torsdag.

Politiet har fulgt op på de mange henvendelser, de har fået, og derudover har betjente også talt med personer i Jashmins omgangskreds.

Desværre uden resultat.

Vicepolitiinspektøren understreger, at bekymringen for den forsvundne pige stiger i takt med tiden.

»Indsatsen har desværre endnu ikke givet noget afgørende spor. Det er bekymrende, at hun har været væk siden søndag aften og vi opfordrer fortsat til, at man kontakter os, hvis man har oplysninger, der kan hjælpe os med at finde Jashmin”, lyder det fra Søren Rønnov.