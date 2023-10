Syd- og Sønderjyllands Politi tager nu næste skridt for at finde 13-årige Jashmin Solli Nielsen.

Torsdag bliver hundepatruljer sat ind for at hjælpe med at finde den 13-årige pige.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Jashmin Solli Nielsen forsvandt søndag den 8. oktober, hvor hun forlod sit bosted på Jupitervænget i Esbjerg.

Ingen har set hende siden og hendes familie har ikke hørt fra hende.

Hundepatruljerne vil søge efter spor i nærområdet af Sønderris, hvorfra Jashmin forsvandt søndag aften.

»Det er bekymrende, at hun har været væk siden søndag aften. Vi har fortsat ikke nogen indikationer på, at der ligger noget strafbart bag, men vi har hele tiden efterforsket bredt og det fortsætter vi med,« siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Torsdag morgen fortalte politiet, at der ikke var noget nyt i sagen.

Men de har fået mange tip og henvendelser i sagen.

»Vi er meget glade for hjælpen og opfordrer borgerne til fortsat at hjælpe os med at finde Jashmin. Vi følger op på alle henvendelser og gør alt hvad vi kan for at finde Jashmin«, siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov.

Onsdag fortalte Jashmins onkel Michael Nielsen til B.T., at familien er taknemmelige for alle de beskeder, de har modtaget.

»Vi er så knuste over dette. Vil I ikke godt allesammen stadigvæk tjekke alt, holde øjne og ører åbne! Vi som familie sætter virkelig stor pris på jeres støtte og delinger. Vi håber og beder stadigvæk til det bedste,« skrev Michael Nielsen, der er onkel til Jashmin.

Samtidig sender han og familien en besked til Jashmin.

»Kære lille skat Jashmin, hvis du ser dette, så vær sød at kontakte mor eller onkel. Eller hvem du end ønsker! Bare vi får at vide, du er OKAY, husk vi elsker dig allesammen til månen og tilbage igen,« skriver Michael Nielsen.

Politiet efterlyste offentligt Jashmin Solli Nielsen tirsdag. Her lød meldingen, at der ikke umiddelbart er noget, der indikerer, at hun kan være udsat for en forbrydelse.

Jashmin Solli Nielsen beskrives som værende 160 centimeter høj og almindelig af bygning.

Hun har langt og lyst brunt hår og er sidst set iført en hvid hættetrøje, sort jakke med pelskrave, cowboybukser samt Nike-sko i hvid, guld og sort.

Hvis du har set hende, så ring til politiet på 114.