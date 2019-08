Fire unge mænd er torsdag eftermiddag ved et grundlovsforhør i Retten i Odense blevet varetægtsfængslet frem til 16. september.

Alle er de sigtet for natten til onsdag at have overfaldet to pædagoger på Svennebjerggaard - en institution for frivilligt anbragte børn i det nordvestlige Odense.

Det skriver Fyens.dk.

De fire mænd på mellem 18 og 22 år var ifølge sigtelsen blevet tilkaldt af en 13-årig dreng, som havde været fastholdt af en af de pædagoger, der senere blev overfaldet.

I forbindelse med episoden skulle den 13-årige dreng ifølge sigtelsen have udtalt, at denne ville ‘blive hævnet’, og kort efter midnat dukkede de fire mænd så op ved institutionen, hvor de overfaldt de to pædagoger - blandt andet med et baseballbat.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet to minutter før klokken et natten til onsdag.

Onsdag formiddag anholdt politiet tre af de sigtede, mens de fjerde blev anholdt onsdag eftermiddag.

Ingen af de fire kærede kendelsen om varetægtsfængslet.