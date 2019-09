Teengeren, der i sidste uge blev ramt af skud i et opgør mellem unge på Nørrebro, er 13 år gammel. Det bekræfter Københavns Politi i en mail til B.T.

Den 13-årige blev skudt i brystet tidligt torsdag aften på et værelse i Fensmarksgade 65.

Adressen huser institutionen 'Den Flyvende Hollænder', som er et døgnbehandlingstilbud for børn og unge, som begår alvorlig personfarlig kriminalitet.

Flere anonyme kilder bekræfter over for Radio24syv, at det var her skyderiet fandt sted.

Klokken 18:15 fik Københavns Politi meldingen om, at en dreng var blevet ramt af et skud. Tre timer efter skyderiet blev en 17-årig dreng anholdt.

Fredag blev den 17-årige fremstillet i et lukket grundlovsforhør, sigtet for både drabsforsøg og ulovlig besiddelse af en skarpladt pistol.

Københavns Politi meldte tidligt i forløbet ud, at skyderiet ikke var banderelateret, men er 'et opgør mellem to unge mennesker, som kender hinanden.'

Dommer Jens Staubøl fandt imidlertid ikke, at den 17-årige kunne varetægtsfængsles alene på mistanken om drabsforsøg.

Til gengæld var mistanken om ulovlig besiddelse af en skarpladt pistol stærk nok til, at den 17-årige blev varetægtsfængslet 24 dage i surrogat på en ungdomsinstitution.

Den 13-årige er uden for livsfare og hans tilstand er stabil. Af en intranet-meddelelse udsendt til forældrene på drengens skole fremgår det, at han har det godt efter omstændighederne.

Skudofferet går i 8. klasse på Guldbergskolen, og der ser man med stor alvor på hændelsen.

»Eleverne og medarbejderne fra den pågældende årgang på skolen er naturligvis meget berørte af situationen,« udtaler Skoleleder Morten Nielsen i en skriftlig kommentar til B.T.

Kommunen oplyser, at hændelsen har udløst en større koordineret indsats i SSP-regi, som går i gang, når unge er involveret i alvorlig kriminalitet.

Allerede fredag formiddag kom tre medarbejdere fra SSP og to psykologer fra Børne- og Ungdomsforvaltningen på skolen for at tale med elever, lærere og pædagoger fra den berørte årgang om situationen. Og psykologerne står også til rådighed for opfølgende samtaler med børn og forældre fra skolen, hvis de skulle få brug for det.

»Vi opfordrer desuden alle forældre til at tale med deres børn om episoden, hvis de har været tæt på den pågældende elev. Forældre til de øvrige børn på skolen har vi rådgivet til at tale med deres barn, hvis deres barn siger noget, der kan lyde som episoden,« udtaler Skoleleder Morten Nielsen.

Den Flyvende Hollænder er et døgnbehandlingstilbud for børn og unge mellem 12 og 17 år, som har begået alvorlig personfarlig kriminalitet som vold, knivstik og gaderøverier. Hovedparten af de unge har anden etnisk baggrund.

»Vi tager nogle af de allersværeste børn og unge i Danmark. Også dem som ingen andre kan rumme,« erklærer Henrik Holst, forstander for Den Flyvende Hollænder i en artikel på LFS.dk fra 2011.

Hverken Københavns Politi eller Københavns Kommune ønsker at bekræfte, at skuddene blev afgivet på døgninstitutionen.

Line Ervolder (K), der er medlem af Københavns Kommunes Socialudvalg, ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men siger:

»Såfremt der er foregået det, du siger, har vi et alvorligt problem i kommunen. Vi må se på, om medarbejdersammensætningen har de komptencer, der skal være.«

»Vi bliver nødt til at have en forbyggende indsat, der forhindrer at sådan noget sker,« siger hun.

Både det 13-årige skudoffer og den 17-årige formodede gerningsmand har anden etnisk baggrund end dansk.

Ti minutter inden skyderiet i Fensmarksgade fik politiet en anmeldelse om to skud, der var blevet afgivet på Frederiksborgvej på Nørrebro.

Efter at have undersøgt den episode vurderer politiet, at der ikke er en sammenhæng mellem de to skudepisoder.