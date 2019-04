En 13-årig pige er søndag eftermiddag blevet påkørt af en personbil i krydset mellem Vesterled og Podøjvej i Ulstrup vest for Randers.

Pigen bar ikke cykelhjelm og blev slået bevidstløs efter påkørslen.

'Hun havde været bevidstløs, men er nu kontaktbar,' skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet blev alarmeret om trafikulykken klokken 16.01 via telefon 112.

Politipatruljen oplyser fra uheldsstedet, at cyklisten retteligt er en pige. Hun havde været bevidstløs, men er nu kontaktbar. Hun blev kørt til skadestuen for at blive undersøgt. Hun er heldigvis sluppet nådigt #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 21, 2019

Efter påkørslen blev pigen kørt på skadestuen for at blive undersøgt.

'Hun er heldigvis sluppet nådigt,' skriver politiet.

Årsagen til trafikulykken har politiet endnu ikke udtalt sig om.

Opdateres...