Den 13-årige pige, der har været efterlyst siden søndag, er blevet fundet i god.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter politiet sent lørdag aften fik kontakt med pigen, som efterfølgende blev fundet i god behold på en adresse i Esbjerg.

»Vi har efterforsket sagen intensivt hele ugen og har søgt efter den forsvundne pige med både hunde, droner og helikopter,« siger vicepolitiinspektør Søren Rønnov og tilføjer:

»Vi er meget glade for at have fundet hende og for at kunne konstatere, at hun er i god behold.«

Den 13-årige pige forsvandt fra sit bosted i Esbjerg søndag den 8. oktober, hvorefter politiet igangsatte en omfattende eftersøgning – en eftersøgning, som altså nu har givet pote.

»Vi vil gerne sige tak til alle for alle henvendelser og for den store velvillighed, der har været for at hjælpe os med at finde den eftersøgte pige. Det er vi meget glade for,« siger Søren Rønnov.

Esbjerg Kommune overtager nu sagen i forhold til den 13-årige pige.