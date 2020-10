Nordjyllands Politi efterlyser lige nu en 13 år gammel dreng.



Drengen er gået fra et behandlingscenter på Vindblæsvej i Løgstør By.

Han er 190 centimeter høj, kraftig af bygning, er iført sorte bukser og en lyserød kasket.



Drengen kan ikke klare sig selv, og politiet vil derfor gerne have offentlighedens hjælp til at finde ham.



Det fremgår af et Tweet udsendt af Nordjyllands Politi.

Ser du drengen, skal du ringe til politiet på 114.

Opdateres...