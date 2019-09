Overvågningskameraerne var slukkede, da en kun 13-årig dreng blev skudt i brystet på en døgninstitution i København.

Som led i en spareøvelse har Københavns Kommune løsnet grebet om de kriminelle unge på døgninstitutionen.

Torsdag i sidste uge blev en 13-årig dreng skudt i brystet på et værelse på Døgninstitutionen Fensmarksgade. En 17-årig dreng blev efterfølgende varetægtsfængslet i 24 dage og sigtet for drabsforsøg.

Ifølge politiet var der tale om 'et opgør mellem to unge mennesker, som kender hinanden'.

Hverken politiet eller Københavns Kommune vil udtale sig om sagen, men flere kilder bekræfter over for B.T., at skudopgøret fandt sted på et værelse i Døgninstitutionen Fensmarksgade, og at mindst en af de unge boede på stedet.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Skyderiet sker under ét år efter, at Københavns Kommune har gennemført en større spareøvelse på området, der blandt andet har ført til, at døgninstitutionens overvågningskameraer blev slukket.

Institutionen hed førhen Den Flyvende Hollænder og rettede sig mod unge i alderen 12-17 år, der havde begået alvorlig personfarlig kriminalitet. I oktober 2018 blev Den Flyvende Hollænder lagt sammen med Rymarksvænge, og samtidig blev institutionen omdannet fra en delvis lukket institution til en åben institution med 10 døgnpladser til anbragte kriminalitetstruede børn. Af dokumenter fra Københavns Kommune fremgår det, at Københavns Kommune på den måde sparer to millioner kroner om året.

Omdannelsen til en åben institution betød, at personalet ikke længere havde mulighed for at låse døren til de unges værelser og sikre vinduerne. Overvågningskameraerne på institutionens fællesarealer blev slukket, da det ikke er tilladt at overvåge åbne institutioner. Samtidig blev det ifølge B.T.s oplysninger gjort nemmere for udefrakommende at komme ind og opholde sig på stedet.

Officielt blev institutionens målgruppe ændret, så det nu var mere samarbejdsvillige unge på døgninstitutionen, men ifølge B.T.s oplysninger blev flere af de voldsparate unge boende.

Kun en enkelt beboer blev overført fra Rymarksvænge til Fensmarksgade.

Kilder med indsigt i den daglige drift af døgninstitutionen fortæller, at de nye slækkede sikkerhedsprocedurer på stedet længe har skabt bekymring blandt medarbejderne.

»Man vidste godt, at der var stoffer og våben på stedet, og at de unge havde taget magten. Det var et spørgsmål om tid, før der skete noget,« siger en kilde, der ikke ønsker sit navn frem.

Sammenlægningen af de to institutioner skete efter en periode på syv måneder, hvor Den Flyvende Hollænder havde været uden daglig leder. Der er generelt problemer med at skaffe kvalificeret pædagogisk personale, der både har faglig indsigt og personlig råstyrke til at håndtere truende unge, og Den Flyvende Hollænder har igennem tiden haft en del ansatte uden pædagogisk uddannelse.

I flere år har der floreret rygter om, at personalet på stedet anvendte unødig magtanvendelse over for de unge. Rygterne fik i 2013 det daværende socialdemokratiske medlem af socialudvalget Henrik Appel til at spørge forvaltningen om magtanvendelsen på stedet.

»Jeg stillede spørgsmålet på baggrund af et anonymt tip om, at der var problemer med magtanvendelse derude. Socialforvaltningen oplyste, hvad der var op og ned, og at der ikke var noget at komme efter,« fortæller han.

Politiet på gerningsstedet på hjørnet af Bisiddervej og Frederiksborgvej torsdag den 5. september 2019. En mand er blevet ramt af skud i Københavns Nordvestkvarter. Det oplyser Københavns Politi til TV2 Lorry. Det skriver Ritzau, torsdag den 5. september 2019. (Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet på gerningsstedet på hjørnet af Bisiddervej og Frederiksborgvej torsdag den 5. september 2019. En mand er blevet ramt af skud i Københavns Nordvestkvarter. Det oplyser Københavns Politi til TV2 Lorry. Det skriver Ritzau, torsdag den 5. september 2019. (Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: presse-fotos.dk

I et skriftligt svar til Henrik Appel oplyser socialforvaltningen, at Den Flyvende Hollænder havde 13 magtanvendelser i 2012 og 9 magtanvendelser i 2011. Flere kilder oplyser imidlertid til B.T., at medarbejderne for at sætte sig i respekt over for de farlige unge har anvendt magt langt oftere og blot undladt at indberette det til kommunen.

De nuværende medlemmer af socialudvalget har fået forbud mod at udtale sig om skudepisoden. Line Ervolder (K), der er medlem af socialudvalget i Københavns Kommune for De Konservative, siger dog til B.T. at hun nu vil stille en række spørgsmål til socialforvaltningen.

»Jeg vil have en redegørelse af det her forløb. Det er helt uholdbart, at der bliver skudt på en kommunal døgninstitution, og vi er nødt til at se på, om målgruppen på stedet er den rigtige,« siger hun.

Den 13-årige meldes uden for livsfare og har det angiveligt godt efter omstændighederne. Københavns Kommunes Socialforvaltning oplyser til B.T., at de ingen kommentarer har til sagen.