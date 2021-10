En 13-årig dreng var tirsdag i bussen på Linje 1A i København på vej hjem til sin tante for at holde efterårsferie. Med sig havde han sig en legetøjspistol.

En sort legetøjspistol med en rød plastikdut forenden, som så mange børn har i kassen med legetøj derhjemme. Han havde lige fået den af sin kammerat og viste den derfor stolt frem. Da han gik ind i bussen, lagde den 13-årige dreng dog legetøjspistolen i lommen.

Kort tid efter blev han ved et busstoppested ved Jagtvej revet ned på fortovet og lagt i håndjern af kampklædte betjente.

»Han skreg 'av min arm!' og var i tydelige smerter, da han bliver banket ned i jorden og lagt i håndjern. Han begyndte at græde og var i chok over situationen. Herefter hev politiet ham op og satte ham hårdt på en bænk,« fortæller Betina Østrup, som er tante til den 13-årige dreng, om den voldsomme hændelse til B.T.

Her ses den 13-årige dreng med håndjern på. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses den 13-årige dreng med håndjern på. Foto: Privatfoto

Den 13-årige dreng var på vej hjem til Betina Østrup for at holde efterårsferie, men udsigten til nogle hyggelige dage endte brat, da en anmelder kontaktede politiet om en hætteklædt mand, der var trådt ind i bussen med en pistol.

»Han går stille og roligt ind i bussen og har ikke legetøjspistolen fremme, og har slet ikke truet nogle med den. Jeg får bare at vide, at han har haft en hætte på og lignede en rocker, der så ifølge en anmelder havde en pistol. Der var så bare tale om en 13-årig dreng på 50 kilo med en legetøjspistol fra BR,« forklarer Betina Østrup og fortsætter:

»Jeg får at vide, at de vil tage ham med på Bellahøj Station. Det er jo absurd, så jeg siger selvfølgelig til dem, at jeg lægger sag an, hvis de tager ham med. 6-8 politibiler og adskillige betjente er til stede, men ingen kan se, at der er blot er tale om en spinkel dreng. Vidner fortæller, at de sagtens kunne se det var en mindreårig, og at det var en voldsom måde, som politiet var på, og at han blev kastet i jorden.«

Betina Østrup lavede efter den voldsomme hændelse et opslag i Facebook-gruppen 'Det sker på Østerbro,' for at høre om, hvad øjenvidner havde set på stedet.

Et øjenvidnes beretning om, hvad der skete under den voldsomme hændelse. Vis mere Et øjenvidnes beretning om, hvad der skete under den voldsomme hændelse.

»Så virkelig voldsomt ud … Selv fra afstand kunne jeg se, at han var mindreårig. Han må virkelig have fået et chok, for der var sgu smæk på, da han blev pågrebet og lagt i jorden,« skriver en af de personer, som var til stede i situationen, i en besked til Betina Østrup.

I en anden besked skriver et øjenvidne, at vedkommende var » … ret rystet hvor voldsomt betjenten gik til værks over for et barn.«

B.T. har set begge tekstbeskeder til Betina Østrup.

Den 13-årige dreng blev tilbageholdt og var i håndjern i mere end 30 minutter, før han måtte komme fri.

»En fra politiet vil så forklare situationen og det er samme mand, der kastede ham ned på jorden. Men hvad skal min nevø bruge det til? Frygten har bredt sig i ham, og han er i forvejen en dreng, der har adhd og får medicin dagligt. Han ryster hver gang, han kan høre en sirene nu. Han tør ikke gå ind i en bus mere,« siger Betina Østrup.

Politiet er ikke kommet med en undskyldning til den 13-årige dreng og hans pårørende. Torsdag fik drengen og hans familie dog besøg af nærpolitiet og en socialrådgiver med henblik på eventuel psykologhjælp til drengen efter hændelsen

Betina Østrup fortæller, at hun er forarget over de detaljer hun fik at vide til mødet med politiet.

»Manden, der anmeldte min nevø, mener, at han så en 20-25-årig mand, der lignede noget fra AK81. Og så forsikrede han politiet om, at pistolen var ægte. Jeg er rystet!«

Peter Dahl, der er ledende politiinspektør og chef for beredskabet ved Københavns Politi, bekræfter, at familien fik besøg af politiet torsdag, og bekræfter, at episoden med den 13-årige dreng fandt sted.

»Vi får en anmeldelse om, at en mand er trådt en i bus med en pistol. Med det trusselsniveau og forhøjede beredskab vi har i øjeblikket, tager vi ikke let på sådan nogle anmeldelser – især ikke i trafikken og ved knudepunkter,« fortæller Peter Dahl til B.T.

Han kan ikke gå ind i konkrete detaljer om anmeldelsen og episoden. Han erkender dog, at setuppet havde været et helt andet, hvis politiet vidste, hvad de ved nu.

»Sådan havde setuppet selvfølgelig ikke været, hvis vi vidste det var en 13-årig med en plastikpistol. Men vi blev nødt til at forholde os til, at der var set en mand i en bus med en pistol. Derfor reagerer vi som vi gør for at forhindre, at der skulle til at ske noget forfærdeligt i den bus.«

Peter Dahl fortæller, at politiet snart vil gå ud med en pressemeddelelse hvori der vil stå, at politiet fraråder at personer går rundt med plastikpistoler og splatterpistoler for at undgå situationer som denne.

Tilbage står Betina Østrup med en nevø, der er betydelig berørt over hændelsen. En hændelse, der ifølge hende var alt for voldsom og fuldstændig uacceptabel.

»Jeg har en nevø, der i forvejen kæmper med flere ting i dagligdagen. Han går i et specialtilbud og nu tør han knap nok gå uden for en dør. Alt ved dette har været så forkert.«