En menneskelig fejl førte til en fejlberegning af sandsynlighed for, at dna spor stammede fra tiltalt.

Mange tusind dna-sammenligninger skal gennemgås på ny, efter at der er opdaget en fejl i en beregning i Retsgenetisk Afdeling, der hører under Københavns Universitet.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I den konkrete sag var det en menneskelig fejl, der førte til fejlberegningen. Det gjorde, at en dna-erklæring til en straffesag om indbrud viste, at det var meget sandsynligt, at dna-sporet stammede fra den tiltalte i sagen.

Men sandsynligheden var væsentligt lavere end det udregnede. Det får betydning for 12.000 sammenligninger af dna. De skal tjekkes efter.

Retsgenetisk Afdeling har været bekendt med fejlen i måneder, og den begyndte at gennemgå sammenligninger igen den 12. august. Arbejdet ventes afsluttet ved udgangen af oktober.

/ritzau/