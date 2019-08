Både slag- og stikvåben blev anvendt i stort slagsmål i Skanderborg fredag, hvor person blev ramt af knivstik.

12 personer er anholdt efter et masseslagsmål og et knivstikkeri sent fredag aften i Skanderborg.

Offeret for knivstikket er bragt på hospitalet, som har meldt ham uden for livsfare. Det oplyser Sydøstjyllands Politi tidligt lørdag morgen.

- Vi arbejder fortsat på sagen og er ved at skabe os et overblik om blandt andet motiv og de involverede personer, siger efterforskningsleder Jens Møller.

Kort før klokken 23 fredag aften blev politiet tilkaldt til et større slagsmål i Skanderborg. Masseslagsmålet fandt sted i nærheden af indkøbscentret Dagmar Centret.

- Der blev brugt forskellige slag- og stikvåben, og i den forbindelse blev en person altså stukket med kniv, siger efterforskningslederen.

Ingen betjente er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, om slagsmålet er relateret til kriminelle bander.

/ritzau/