I videoen herover kan du se en liste over de tjenester, hvor flest oplysninger er lækket fra.

Mere end en million danske e-mailkonti med dertilhørende password er blevet lækket og ligger offentligt tilgængeligt på nettet. Med andre ord er hver femte dansker potentielt ramt i det verdensomspændende læk, som har ramt omkring 1,4 milliarder e-mailkonti over en årrække. Vil man sikre sig mod, at ens oplysninger havner i de forkerte hænder, så er der nogle simple råd, man bør følge.

Det fortæller Peter Kruse, online sikkerhedsekspert hos sikkerhedsfirmaet CSIS, til BT.

1. Brug aldrig samme kode flere steder

»For det første er det vigtigt, at man aldrig bruger det samme password på forskellige tjenester som sin mail, arbejdsmail, Facebook, Linkedin mm. Hvis man bliver udsat for en lækage, så vil folk, der kommer i besiddelse af din kode fra en tjeneste, kunne logge ind på dine andre tjenester og stjæle dine oplysninger.«

2. Password-manager

»Det er en rigtig god idé at bruge en password-manager, som genererer password til forskellige tjenester. Her kan man samle alle sine passwords under et enkelt. Hvis man søger lidt rundt på nettet, kan man hurtigt finde frem til forskellige gode programmer - flere af dem er endda gratis som 123 password.«

3. To-trins-bekræftelse

»Brug gerne en two-factor-authentication til tjenester som Facebook, Gmail, Hotmail, Instagram og Linkedin. Det fungerer på den måde, at der bliver sendt en sms eller e-mail med en kode, som man skal indtaste, når man forsøger at logge ind fra en ny enhed. Hvis man bruger det, så forhindrer man, at andre kan komme ind på sine tjenester, hvis man er blevet udsat for en lækage.«

4. Skift password

»Det er altid en god idé at skifte password regelmæssigt - gerne hver tredje måned. Så er man mere sikker, hvis ens oplysninger bliver lækket.«

5. Lav et godt password

»Det er endnu bedre at have et godt password end at skifte det. Det bør som minimum have otte enheder og gerne en kombination af store og små bogstaver, tal og specialtegn. Og lad nu være med at bruge passwords, som kan relateres til dig selv som person fx. din kærestes eller dit kæledyrs navn. Vælg i stedet et atypisk, som ikke findes i ordbogen, eksempelvis fra en sang, hvor man fx tager de første bogstaver i ordene i teksten til 'Jeg ved en lærkerede' og mikser små og store bogstaver.«

Global lækage Den store lækage er i virkeligheden adskillige lækager, som har ramt personer og lande over hele verden. Oplysningerne, som er e-mail og password, ligger offentligt tilgængeligt på nettet. Her er lidt info om lækagen: 1,4 milliarder e-mail og passwords er lækket på verdensplan

1,2 millioner af dem er med '.dk' i enden

De største danske e-mailtjenester i lækket er 'live.dk', 'yahoo.dk' og 'mail.dk'.

Alene blandt 'live.dk' er over 170.000 password lækket

Danske Bank, SAS, DR og sågar BT er ramt af lækket

Lækagen er fundet sted i en årrække fra 2004-2017

Lækagerne er blandt andet sket ved hack af linkedin, Playstation, Uber, Dropbox m.fl.

Det er ikke til at sige, hvornår en specifik e-mail er lækket eller hvem, der har gjort det

Herunder kan du søge dig frem til, om netop din e-mailadresse med tilhørende kode (eksempelvis til Facebook, mail eller Linkedin) ligger frit tilgængeligt online. Hvis den gør, så bør du skifte den omgående.

Skriv din e-mail i søgefeltet herunder og find ud af, om du er ramt - resultaterne er delvist censurerede, så andre ikke kan finde frem til din kode.