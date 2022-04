En efterårsaften udspillede der sig en et mareridt for en 12-årig dreng i en kælder i Viby J ved Aarhus, da han blev sparket i gulvet og udsat for grov vold af en voksen mand.

Det fremgår af anklageskrift mod den 36-årige mand, som B.T. har fået aktindsigt i.

Lidt over otte om aftenen den 26. oktober 2021 blev den 12-årige dreng sparket i ryggen af manden, så drengen væltede omkuld ned på gulvet. Herefter trampede manden både på hans ben samt hans ryg- og maveregion.

Samtidig blev en kvinde væltet i gulvet og truet med en metalgenstand, som den 36-årige havde i sin knyttede næve. Det skete, mens han lænede sig over kvinden, som nu også lå på gulvet.

Truslerne var af så alvorlig karakter, af anklagemyndigheden mener, at de var egnet til at fremkalde frygt for hende liv, helbred eller velfærd.

Sådan lyder det i hvert fald i anklageskriftet, hvori anklagemyndigheden har rejst tiltale mod den 36-årige mand for både legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, vold, trusler og hærværk.

Hærværk, fordi han dagen efter episoden i kælderen i forbindelse med sin anholdelse og indsættelse i detentionen ødelagde en skummadras ved at rive og bide den i stykker, fremgår det af anklageskriftet.

Strafferammen for den grove vold mod drengen er alene op til seks års fængsel, fremgår det af straffeloven.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om erstatning

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den tiltaltes forsvarsadvokat, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Derfor er det endnu uvist, hvordan den 29-årige forholder sig til tiltalerne.

B.T. følger sagen.