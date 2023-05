Onsdag udviklede et ellers ganske almindeligt ophold på Herning Station sig ubehageligt for en 12-årig dreng, der ventede på bussen.

En gruppe unge, der ifølge politiet skulle være et par år ældre end den 12-årige, var mere end almindeligt interesseret i drengens sko. Først forsøgte gruppen at købe skoene, og da de fik at vide, at skoene ikke var til salg, var de ikke tilfredse.

»De tager derefter fat i drengen og forsøger selv at trække skoene af ham,« forklarer politikommissær ved Herning lokalpoliti, Henning Præstegaard, til B.T.

Røveriforsøget fandt sted i et venteområde på Herning Station 15.35, skriver TV Midtvest.

Heldigvis for drengen så en forbipasserende situationen og fik stoppet røveriforsøget.

Henning Præstegaard fortæller, at politiet efterforsker sagen med stor alvor, men at man i skrivende stund ikke har identificeret de fem drenge.

»Vi venter på at modtage videoovervågning fra stedet,« forklarer politikommissæren, der håber på, at offentligheden kan være behjælpelig med at opklare sagen.

Lokalpolitiet i Herning har i øvrigt koblet den præventive enhed på sagen.

Enhedens arbejde består blandt andet i at tale med unge ude på skolerne efter situationer som denne. En af kerneopgaverne er ifølge Henning Præstegaard at sørge for, at de unge ikke bliver bange for at tage bussen eller opholde sig på stationen i fremtiden.