Flemming Poulsen var lørdag middag på tur på forlystelsesparken Bakken med sin hustru og datter, da den forfærdelige ulykke skete i forlystelsen Skyroller. Her blev en 12-årig dreng slynget rundt 105 gange og blev delvis blind.

Familien var på vej til Matador-udstillingen på Bakken, hvor de kom gående forbi forlystelsen, der var løbet løbsk.

Det er forfærdeligt for ham og familien, og jeg håber, han kommer sig helt. Det må jo ikke kunne ske. Man tænker jo, at det kunne lige så godt have været en selv Flemming Poulsen, vidne

»Det så helt vildt ud. Folk stod omkring og pegede op på drengen og sagde; 'guuud' og var chokerede. 'Hold kæft en tur han får, han måtte dæleme bliver rundtosset' tænkte jeg,« siger Flemming Poulsen til BT.

I forlystelsen Skyroller, der kom til i 2014, kan man selv styre vingerne på et 'fly' og på den måde få det til at dreje om sin egen akse. Under turen lørdag eftermiddag var den 12-årige dreng imidlertid blevet dårlig, hvorefter han slap de styrende håndtag.

Sky Roller Sky Roller er 18 meter høj

Den har en diameter på 21,2 meter

Forlystelsen har kostet et tocifret millionbeløb at skabe

I stedet for at sætte sig fast i neutral position, begyndte flyet at spinde ukontrolleret. Det førte sandsynligvis til, at drengen mistede bevidstheden under turen. Der er en tæller i flyet, og den viste, at det spandt 105 gange rundt under turen, og drengen havde det så dårligt efter at have fået fast jord under fødderne igen, at han måtte køres på Herlev Hospital, hvorfra han senere blev overført til Glostrup Hospital.

Drengen er udskrevet, men er stadig medtaget og har lettere blindhed efter ulykken.

Anede intet

Hverken Flemming Poulsen eller de andre, der kiggede på, anede, hvordan forlystelsen fungerede, og troede derfor, at det var noget, den 12-årige dreng gjorde af egen fri vilje.

»Folk vidste ikke, at der var sket noget farligt, så jeg tog et par billeder, og så gik vi videre,« siger Flemming Poulsen, der er rystet, efter han har hørt, hvad det kostede drengen.

»Det er forfærdeligt for ham og familien, og jeg håber, han kommer sig helt. Det må jo ikke kunne ske. Man tænker jo, at det kunne lige så godt have været en selv,« siger Flemming Poulsen.

Nordsjællands Politi valgte efter ulykken at lukke forlystelsen og afspærre området omkring for at lave tekniske undersøgelser.

BT har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Bakken, som mandag ikke ønskede at udtale sig. BT arbejder fortsat på at få en udtalelse fra forlystelsesparken.