»Da han ringede, troede jeg næsten ikke på ham. Han var ked af det og forskrækket, men det var helt fremmed for mig, at nogen skulle have ramt ham og kørt fra stedet.«

Sådan fortæller 47-årige Vibeke Lauridsen til B.T. om en episode, der fandt sted fredag 28. februar.

Omkring klokken halv otte den morgen kom Vibekes søn, 12-årige Simon Lauridsen, cyklende ad Højstrupvej tæt på familiens hjem i Odense-bydelen Bolbro.

Simon Lauridsen går i 5. klasse på Tarup Skole, og det var netop der, han var på vej hen. Sekunder senere stod det dog klart, at han ikke skulle nå i skole den dag.

Vibeke Lauridsen fortæller, at hun havde svært ved at tro på sin søn, da han fortalte, hvad der var sket på vej til skole. Foto: Michael Nørgaard / Byrd

Længere fremme på vejen så Simon Lauridsen nemlig en hvid bil komme kørende med retning lige imod ham.

»Da den kommer nærmere, kan jeg se, at der sidder en kvinde, som ikke har set mig, og taler i telefon bag rattet, hvorfor jeg tænker, at jeg må prøve at undvige,« fortæller Simon Lauridsen.

I et forsøg på at undgå nærkontakt med den hvide bil, som han selv genkender som en Toyota Aygo, forsøgte 12-årige Simon Lauridsen at springe af sin cykel.

Toyotaen ramte dog alligevel cyklens pedal, hvilket resulterede i, at Simon Lauridsen væltede af cyklen. Til alt held slap han dog med hudafskrabninger på begge hænder og et stort blåt mærke på låret forårsaget af cykelstyret.

Simon Lauridsen med sin mor, Vibeke, på det sted, hvor bilisten påkørte ham på vej til skole. Foto: Michael Nørgaard / Byrd

Mens Simon Lauridsen slap nådigt fra ulykken, står det værre til med cyklen, fortæller Simons mor.

»Cyklen bliver ramt på pedalen, som er knækket af og nu er helt færdig. Der skal ellers noget til at ødelægge en metalpedal,« siger Vibeke Lauridsen og tilføjer, at Simon Lauridsens tøj også blev hårdt medtaget af ulykken.

Efter at den kvindelige bilist havde påkørt Simon Lauridsen og ødelagt hans cykel, valgte hun straks at køre fra stedet. Inden da gav hun dog den 12-årige et par ord med på vejen.

»Da hun har ramt mig, så ruller hun vinduet ned og råber 'Hvad laver du?!' til mig, hvorefter hun sætter farten op og kører væk,« husker Simon Lauridsen og tilføjer om kvindens opførsel:

Vibeke og Simon Lauridsen har svært ved at forstå, hvordan man kan få sig selv til at flygte, når man har påkørt et andet menneske. Foto: Michael Nørgaard / Byrd

»Jeg tænker på, hvordan man kan få sig selv til at køre videre, når man har påkørt et andet menneske,« siger han og bakkes op af sin mor:

»At hun (bilisten, red.) nærmest skælder Simon ud, da hun kører. Jeg har simpelthen ikke ord for det. Jeg er dybt rystet over, at man kan finde på det,« siger Vibeke Lauridsen.

Hos Rådet for Sikker Trafik fortæller administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller, at det ikke er et usædvanligt fænomen med bilister, der er uopmærksomme i trafikken.

»Det er jo et problem, som har fået helt nye dimensioner, efter telefonerne har taget magten over os alle sammen og nærmest er blevet en indopereret del af os, og det er især noget, vi er begyndt at se inden for de sidste 15-20 år,« siger han og tilføjer:

Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik Mogens Kjærgaard Møller. Foto: Rådet for Sikker Trafik

»Den seneste undersøgelse viser også, at det er 61 procent af alle trafikulykker, som skyldes uopmærksomhed i trafikken eller manglende orientering,« siger Mogens Kjærgaard Møller.

Tilbage i Bolbro ringede Simon Lauridsen efterfølgende grædende til sin mor, inden han selv trak den ødelagte cykel med hjem til familiens hjem på Bystævnevej, hvorefter ulykken blev politianmeldt.

»Politiet tog det ret alvorligt. Især fordi hun (bilisten, red.) stak af og ikke havde planer om at stoppe,« fortæller Vibeke Lauridsen.

Hos Fyns Politi bekræfter de, at der er indgivet en anmeldelse. Politiet er dog endnu ikke kommet tættere på at opklare, hvem den kvindelige bilist er. De opfordrer derfor kvinden til at melde sig selv og eventuelle vidner til at henvende sig, hvis de ved noget.