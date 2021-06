Ninna Becker Andersen fik for nylig et opkald, alle forældre frygter.

Hendes 12-årige søn, Sander Becker Lunds, stemme lød grådkvalt gennem telefonen omkring klokken 21.15 den 30. maj.

Han var blevet ramt af en bil på vej hjem på cykel og lå lige nu med sin hånd viklet ind i kæden og under cyklen.

Den pågældende bilist havde sat farten op og var kørt væk, efter personen havde ramt den 12-årige dreng. Sander lå derfor helt alene på fortovet og ringede som det første til sin mor.

Fluks løb Ninna ud af døren og mod uhelddsstedet på Kattedamsvej i Aabybro.

»Da jeg ser ham, har han heldigvis rejst sig. Han står forslået og græder, imens han humper hen imod mig,« siger Ninna Becker Andersen til B.T.

Heldigvis var skaderne ikke voldsomme. Sander slap med et strukket ledbånd, en hævet fod og en hævet albue. Cyklen er smadret.

»Det er skrækkeligt. Dem, der har ramt ham, har jo ingen anelse om, hvor slemt han er kommet til skade. Hvad hvis det havde været rigtig alvorligt?«

Sander husker, at det var en grå bil. Men mere så han ikke, før bilen var kørt videre.

»Hans mobil kunne også lige så godt været gået i stykker, og så kunne han ikke have ringet til mig,« siger den noget chokerede mor.

Politiet blev kontaktet og kom kort tid efter ud på adressen, hvor de talte med både Sander og Ninna, ligesom de fik taget billeder af skaderne og af cyklen.

Det eneste, Sander nåede at se, var, at bilen var grå. Derfor har familien små forhåbninger om at finde den skyldige.

Ved Nordjyllands Politi bekræfter vagtchef Mads Hessellund, at de har en sag om en flugtbilist på det givne sted og det givne tidspunkt.

»Vi sender en patrulje ud. Vi kan konstatere, en cyklende dreng er blevet ramt af en bil, som er kørt videre.«

»Drengen er faldet til jorden som følge af påkørslen,« siger vagtchefen og bekræfter, at det drejer sig om en grå personbil.