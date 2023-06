12-årige Ragna fra Store Heddinge på Stevns har nu været forvundet i et helt døgn.

Hendes forældre så hende sidst klokken 21.30 fredag aften, og politiet leder nu efter Ragna med droner, helikopter og hunde.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi til Mikael Rahn til B.T.

»Hun er ikke fundet endnu,« siger han.

Har I nogen idé om, hvor hun kunne befinde sig?



»Nej, det har vi ikke,« siger Mikael Rahn.

Lørdag aften fortsætter eftersøgningen på fuld styrke.

»Vi får mange borgerhenvendelser. Det er vi glade for, og vi forfølger dem, efterhånden som de kommer ind. Men lige nu har vi ikke en idé om, hvor hun skulle være henne.«

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker ikke sagen som en mulig forbrydelse.

»Der er ikke noget, der indikerer, at der skulle være tale om en forbrydelse. Ikke for nuværende. Der er meget der indikerer, at hun er blevet uvenner med sin mor og far. Der har været en eller anden overensstemmelse, og så har hun forladt hjemmet, fordi hun blev vred på dem. Det er hovedtesen lige nu,« siger Mikael Rahn.

Men vi kan jo ikke vide, hvad der er sket med hende, efter hun er gået fra sit hjem i vrede?



»Nej, det er rigtigt. Men det er også derfor – og fordi hun er så ung – at vi sætter så massivt ind.«

Hvor længe fortsætter I eftersøgningen her til aften?



»Vores plan er, at vi fortsætter, indtil det ikke giver mening mere, eller indtil hun er fundet. Vi håber selvfølgelig, at hun bliver fundet. Hun skal hjem til sin mor og far,« slutter vagtchefen.

Personer, der har set Ragna, eller som har oplysninger om, hvor hun befinder sig, bedes ringe til politiet på 114.