En 12-årig pige er søndag aften meldt savnet af Midt- og Vestjyllands Politi.

Pigen er gået fra bopælen i Thems mellem Silkeborg og Skanderborg.

Pigens mor fortæller til B.T., at hun sidst er set på naturstien mellem Them og Virklund klokken 15.15 søndag eftermiddag. Her løb hun mod Virklund.

Familien har i adskillige timer ledt forgæves på stien mellem Them og Silkeborg, forklarer hun.

Ifølge Jan Nørrum vagthavende ved Mid- og Vestjyllands Politi ledes der i øjeblikket med patruljer og hunde ved bopælen.

Politiet beder i den forbindelse også lokale om at kigge i udehuse efter pigen.

Silkeborg: 12 årig pige savnes fra Them. Signalement: A: Pige, 12 år, 155-160 cm, spinkel af bygning, halvlangt lyst hår. P.t. intet om påklædning. Er tidligere søgt mod Århus. — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) January 13, 2019

Af Midt- og Vestjyllands Politi beskrives den 12-årige som 155-160 cm høj, spinkel af bygning og med halvlangt lyst hår.

Pigens mor tilføjer, at hun også havde en blå taske på.

Jan Nørrum fra Mid- og Vestjyllands Politi fortæller også, at pigen tidligere er gået fra bopælen mod Århus, og at de ikke er bekymret for situationen.

Opdateres..