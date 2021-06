Den kun 12-årige Chili Falk Krusbæk har været forsvundet hjemmefra siden 04.45 natten til torsdag.



Det skriver hendes mor, Anja Falk Krusbæk, på Facebook, hvor hun efterlyser datteren.

Chili blev sidst set af sin mor klokken 04.45, da hun kom hjem i en bil fyldt med unge mænd på 18-20 år samt en enkelt veninde.

Her hentede hun en oplader til sin mobil og lidt tøj, før hun løb ned af trapperne igen.

'Hun var uden for rækkevidde, desværre. Vi er alle bekymrede og har brug for hjælp til at finde hende,' skriver Anja Krusbæk i sit opslag.

Hos Københavns Politi bekræfter vagtchef Jesper Frandsen, at der lige nu er en efterlysning på den 12-årige.

»Vi har søgt efter hende forskellige steder, og hun er fortsat eftersøgt.«

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Det ser ikke ud som om, at der har været kontakt mellem hende og familien. Hun har været hos en veninde tidligere i dag, men der er hun stukket af fra igen. Hun er formentlig i god behold,« siger han til B.T.

Chili Falk Krusbæk er 168 centimeter høk, går ofte med sorte eller hvide Nike Airforce sko, sorte bukser eller kjole og med en sort taske henover skulderen af mærket Michael Kors.