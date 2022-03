Tirsdag omkring klokken 16.34 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en kun 12-årig dreng var blevet overfaldet.

Drengen var på vej hjem fra fritidsklub ved Vorrevangskolen i Aarhus N, da en gruppe jævnaldrende drenge kom imod ham og siden udsatte ham for vold.

Den 12-årige forklarede til politiet, at han gik fra klubben på Grydhøjvej klokken cirka 15.55 for at gå mod bussen, der holder tæt på Jævndøgnsvej.

Da han kom gående ad Vorregårds Allé, kom en gruppe på fire drenge gående imod ham.

Herefter har drengen forklaret, at den ene af drengene begyndte at slå ud efter ham og ramte ham flere gave i maven.

En af de andre drenge sparkede ham over knæet og skinnebenet. De to drenge kom desuden med truende udtalelser mod den 12-årige dreng.

Den ene dreng beskrives som cirka 12 år, 150-160 centimeter høj, mørk i huden og iført en sort jakke.

Den anden dreng beskrives som 12-14 år, 160-170 centimeter høj og mørk i huden.

De talte begge med dansk accent.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set overfaldet, og som kan bidrage med oplysninger, der kan belyse sagen yderligere.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.