En ung pige på 12 år har mistet livet i en alvorlig færdselsulykke.

Hun kom mandag morgen kørende på løbehjul, da hun blev påkørt af en bil i Østervrå i Vendsyssel.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Pigen pådrog sig alvorlige kvæstelser i forbindelse med ulykken, og hun blev med eskorte kørt til Aalborg Universitetshospital,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Pigen blev klokken 09:02 erklæret død på hospitalet.

Føreren af bilen, en mand i 50’erne, er uskadt. Han blev efterfølgende anholdt af politiet, da man har mistanke om, at han var påvirket.

»Der vil blive udtaget en blodprøve, ligesom føreren vil blive afhørt,« siger Mads Hessellund.

Ulykken skete klokken 07:27 på Brøndenvej i Østervrå.

Politiet er nu i gang med at foretage en række undersøgelser på ulykkesstedet.

»Vi kan ikke udtale os nærmere omkring ulykkens omstændigheder. Det er vi ved at undersøge. Derfor vil både politi og bilinspektør arbejde på stedet i længere tid for at undersøge og dokumentere alle omstændighederne omkring ulykken,« understreger vagtchefen.

Den 12-årige piges pårørende er blevet underrettet.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.