En 12-årig dreng blev tirsdag morgen overfaldet, da han stod ved sit stoppested ved busterminalen i Slagelse.

Det skete omkring klokken 7.30, mens flere øjenvidner overværede det voldelige angreb, der lader til at have et uhyggeligt skær af tilfældighed over sig.

»Der er ingen forklaring. Det virker meget tilfældigt, for der lader ikke til at være en forudgående historie,« lyder det fra kommunikationsmedarbejder i Sydsjællands Politi, Palle Hansen.

Den 12-årige, der betegnes som en almindelig skoledreng, blev først skubbet omkuld, hvorefter han blev slået i hovedet og sparket i ryggen, mens han lå ned på asfalten.

Da et af øjenvidnerne råbte overfaldsmændene an, stoppede de deres angreb og forsvandt samtidig med, at bussen nærmede sig stoppestedet.

Heldigvis er den 12-årige ikke kommet noget videre til. Rent rutinemæssigt skal han dog en tur forbi skadestuen, så der kan udarbejdes en skadesattest til brug for ordensmagten.

»Han har fået nogle knubs, men ikke noget alvorligt,« siger Palle Hansen.

Politiet vil nu gennemgå videooptagelser fra gerningsstedet for at finde frem til overfaldsmændene, der beskrives som teenagere.

Politiet vil også gerne have henvendelser fra vidner til overfaldet.

Voldsudøverne beskrives som:

A: Mand, ca. 15-16 år gammel, omkring 165-170 cm høj, muligvis tyrkisk. Han var kraftig af bygning og havde sort/brunt krøllet hår og var iført en sort vinterjakke.

B: Mand, ca. 14-15 år gammel, omkring 160-165 cm høj, muligvis somalisk. Han var spinkel af bygning og var iført en blå vinterjakke.