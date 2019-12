OPDATERET: Pigen er hjemme igen.

En 12-årig pige efterlyses nu af politiet.

Det drejer sig om en 12-årig pige fra Taastrup, som har været væk siden onsdag eftermiddag.

Vestegnens Politi oplyser på Twitter, at hun gik hjemmefra om eftermiddagen.

Samme aften gav hun lyd fra sig - muligvis fra Roskilde.

Hun beskrives som 160 cm. høj og spinkelt bygget.

Hun er enten iført en sort nike-jakke med hvide striber eller en brun jakke med pelskrave, samt en sort t-shirt med teksten 'Hugo Boss', blå jeans og sorte sko.

Hun bærer en sort skuldertaske.

Vagtchef ved Vestegnens Politi, Dan Houtved, oplyser til B.T., at det ikke er første gang, at hun er gået hjemmefra. Sidst var hun forsvundet i et døgn.

Derfor mistænker politiet heller ikke, at der er sket en forbrydelse.

Politiet leder især efter hende ved at kontakte den 12-åriges veninder, samt ved at holde øje med hendes sociale medier.

»Det er mest de elektroniske spor, vi leder via lige nu. Her ser vi, hvad hun beskæftiger sig med, og hvem hun omgås der,« siger Dan Houtved.