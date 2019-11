En 12-årig dreng blev fredag eftermiddag kørt ned i Brørup mellem Esbjerg og Kolding.

Nu efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter den kvindelige bilist, der kørte bilen.

Desuden efterlyser politiet selve bilen: En hvid Peugeot 208.

Episoden fandt sted omkring klokken 14.25, og bilen kørte ad Vestre Maltvej i vestlige retning.

Vi efterlyser en mellemstor sølv/hvid bil, med skader på højre sidespejl. Bilen kørte ca. kl. 1425 ad Vestre Maltvej i Vestlig retning, Mellem Langeskovvej og Kærvej 6650 Brørup. Her ramte bilen en 12 årig cyklende dreng, der kørte i samme retning. Drengen fik knubs. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 29, 2019

Drengen blev ramt på strækningen mellem Langeskovvej og Kærvej.

Bilen fik skader under uheldet, og her faldt et stykke af højre sidespejl af.

Det formodes, at flugtbilisten efterfølgende kørte tilbage og samlede sidespejlet op.

Føreren var en kvinde med krøllet hår til skuldrene og briller.

På passagersædet sad desuden en anden kvinde.

Heldigvis slap drengen fra ulykken med knubs.

Hvis man ved noget, opfordrer politiet til, at man ringer 114.

Opdateres...