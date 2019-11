En 12-årig dreng blev fredag eftermiddag kørt ned i Brørup mellem Esbjerg og Kolding.

Efter ulykken efterlyste man den kvindelige bilist, der havde kørt bilen - og nu har hun henvendt sig selv til politiet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag formiddag.

'Den efterlyste bilist fra færdselsuheldet har selv henvendt sit til politiet her til formiddag,' lyder det i et tweet.

Kvinden vil nu blive afhørt i sagen.

'Vi takker for jeres henvendelser. Vi har umiddelbart ikke yderligere kommentarer til sagen,' oplyser politiet.

Færdselsuheldet fandt sted omkring klokken 14:25 fredag, og drengen blev ramt af bilen, da han befandt sig på strækningen mellem Langeskovvej og Kærvej.

Bilen fik skader under uheldet, og et vidne har fortalt til politiet, at der faldt et stykke af sidespejlet.

'Efterfølgende så vidnet bilen vende ved et spejderhus og køre retur, formodentlig for at samle sidespejlet op,' skrev politiet fredag på Twitter.

På tidspunktet for ulykken sad der to kvinder i bilen.

Heldigvis slap drengen fra ulykken med knubs.

B.T. følger sagen.