Flere chokerede mennesker så til, da 27-årig mand blev overfaldet med kniv og jernrør.

Tre mænd er onsdag af Vestre Landsret hver blevet idømt fængsel i 12 år for at have dræbt en tidligere rocker på åben gade i Aalborg.

Det var i august 2017, at Jesper Skovbo Hansen, der havde været med i Bandidos, blev overfaldet med kniv og jernrør i Øgade-kvarteret. Han blev 27 år.

Flere chokerede vidner så, hvordan offeret blev jagtet og til sidst slået ihjel af tre mænd.

De tre tiltalte i sagen blev i marts sidste år kendt skyldige af Retten i Aalborg, og dommen er onsdag stadfæstet af landsretten.

Straffen på fængsel i 12 år er idømt Andreas Andreassen på 28 år samt Michel Moth Madsen og Mathias Jensen, som begge er 26 år. Sidstnævnte har tidligere heddet Givara Yousef Hamawandi og er irakisk statsborger. Han er i øvrigt blevet udvist.

Inden Jesper Skovbo Hansen blev ramt af knivstik og slag fra jernrøret, var han blevet udsat for en bevidst påkørsel af en fjerde mand.

Opgøret bundede angiveligt i længere tids uvenskab, kom det frem i forbindelse med byrettens behandling af sagen.

Dengang bad en anklager om en hårdere straf end den sædvanlige i drabssager, som er 12 år. Argumentet var ifølge Nordjyske, at flere borgere blev vidne til den blodige handling.

/ritzau/