En tidligere traumesygeplejerske ringede 112, efter at en bil om eftermiddagen 28. oktober sidste år bragede ind i en femårig pige og hendes mor på fortovet på Peter Bangs Vej i Valby.

Pigen mistede livet, og moren kom til skade. Den 21-årige mand, der sad bag rattet i bilen, er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved at have kørt påvirket af kokain og lattergas.

Mandag er retssagen begyndt i Retten på Frederiksberg, og her afspiller anklager Kristian Kirk opkaldet, som sygeplejersken foretog efter ulykken.

- Det skal gå stærkt, siger sygeplejersken i opkaldet, hvor det hurtigt står klart, at der trods førstehjælp til pigen ikke var meget at gøre.

Opkaldet er voldsomt. Man kan høre moren skrige i baggrunden, og flere tilhørere i retten er tydeligt rørt af opkaldet. Det er den 21-årige tiltalte bilist også. Han sidder og kigger ned i bordet foran ham.

Sygeplejerskens mand overtog 112-opkaldet, og det stod klart, at den 21-årige var løbet fra ulykken.

- Chaufføren er stukket af, siger det mandlige vidne på optagelsen.

Bilen, der var den 21-åriges kærestes, stod dog tilbage, og mistanken rettede sig hurtigt imod den tiltalte. Samme aften blev han efterlyst med navn og billede. Dagen efter blev han anholdt og har siden siddet fængslet.

Han erkender at have ført bilen og erkender uagtsomt manddrab, men nægter, at det skal have været under særligt skærpende omstændigheder. Senere mandag får han mulighed for at forklare sig i retten.

Ulykken på Peter Bangs Vej er langt fra den eneste anklage, som han står over for.

Allerede 19. januar 2019 var han involveret i en ulykke, der fik alvorlige konsekvenser for de implicerede. Kort før klokken 21 ramte han en sort bil, der var ved at foretage en U-vending på Ingerslevsgade i København.

Ifølge anklagemyndigheden kørte han for hurtigt og var påvirket af alkohol. Desuden virkede ABS-bremsesystemet ikke på bilen.

Den 21-årige erkender at have ført bilen, men er uenig i anklagemyndighedens udlægning.

Foruden de to ulykker er der en lang række andre forhold blandt andet om narkohandel og falske pengesedler. I alt er der i sagen 35 forhold.

Allerede i juni 2019 var der et anklageskrift i sagen om ulykken på Ingerslevsgade, men sagen havde endnu ikke været for retten, da den 21-årige igen var involveret i en ulykke i oktober 2020.

Anklager Kristian Kirk fortæller, at der er sket fejlhåndtering af sagen i anklagemyndigheden, som ikke reagerede på flere henvendelser om at få sagen for retten, hvilket han kalder "utilfredsstillende" og "beklageligt".

Retssagen er sat til at vare otte dage.

B.T. var til stede i Retten på Frederiksberg, da sagen mod den 21-årige tiltalte blev indledt mandag.

Du kan genopleve første retsdag i livebloggen herunder:

/ritzau/