Forestil dig at sidde bag kassen i en dagligvareforretning. Det er ved at blive aften, og din fyraften nærmer sig.

Men pludselig træder en maskeret person ind i forretningen, trækker en kniv og truer dig. Den maskerede person vil have pengene i kassen.

Det er naturligvis langtfra alle, der kommer til at opleve et røveri. Men ikke desto mindre er det i den seneste tid noget, som sker oftere end normalt. Det fortæller Finn Wegner, der er politikommissær ved Fyns Politi.

»Vi har haft lidt rigeligt røverier i den seneste periode, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er altså ikke normalt,« slår han det fast.

De seneste seks uger har man ved Fyns Politi haft hele 11 røverier. Normalt ville der på en måned kun forekomme et enkelt.

»Der er selvfølgelig forskel på røveriernes karakter,« forklarer Finn Wegner og tilføjer:

»Af de 11 røverier er der seks, der kan kategoriseres som særligt kvalificerede. Altså hvor gerningsmanden med fuldt overlæg har truet sig til en økonomisk gevinst.«

Væbnede røverier i dagligvareforretninger har faktisk i en lang periode har været yderst sjældne på Fyn, fortæller politikommissæren. Derfor tyder det også på, at der er en sammenhæng mellem røverierne.

»Vi har en formodning om, at der er tale om yngre mennesker, der desperat har brug for nogle penge, og at de måske er blevet presset til at begå røverier for at betale en gæld tilbage,« siger Finn Wegner og tilføjer:

»Det tyder på, at gerningsmændene er mere bange for repressalierne af ikke at betale deres gæld, end de frygter at blive fanget af politiet. De er simpelthen desperate.«

Men begår man et røveri i en dagligvareforretning, så kan man altså næsten være sikker på at blive fanget. Det viser i hvert fald den seneste statistik fra Fyns Politi. 10 ud af de 11 sager, der har været de seneste seks uger, er nemlig allerede blevet opklaret.

»Derfor er det jo også ret dumt at begå de her røverier. For vi har det med at opklare den type sager,« siger Finn Wegner.

Politiet arbejder nu med at få de sidste røveri opklaret. Et røveri, der fandt sted i Rema 1000 i Svendborg tirsdag aften. I den forbindelse eftersøger de fortsat vidner, der kunne have set røveren.

Røveriet skete tirsdag aften klokken 20.45. Foto: Fyns Politi Vis mere Røveriet skete tirsdag aften klokken 20.45. Foto: Fyns Politi

»Vi plejer at få god respons, når vi sender billeder fra overvågninger ud, men indtil videre har vi ikke fået noget ind, som har kunnet bringe os videre,« forklarer Finn Wegner.

Gerningsmanden fra tirsdagens røveri i Rema 1000 beskrives som en mand af afrikansk udseende. Han er 185-190 centimeter høj, meget mørk i huden og taler dansk. Under røveriet var han iført en sort hættetrøje, sorte bukser, lyse strømper og sorte sko med hvide såler.

Røveriet fandt sted klokken 20.45 tirsdag i Rema 1000 i Svendborg. Røveren truede med en kniv med et hvidt skaft, som borgere senere har oplyst politiet om stammer fra IKEA.

Efter røveriet stak gerningsmanden af i retning mod Rottefælden, som er Svendborgs sommerrevy, og som ligger på havnen i byen.

Du kan kontakte politiet på 114, hvis du har oplysninger i sagen.