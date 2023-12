Politiet arbejder ud fra en hypotese om et frontalt sammenstød i ulykke i Frederiksværk med mange involverede.

Tre biler og 11 personer, heriblandt 5 børn, var fredag aften impliceret i en trafikulykke på Hundestedvej i Frederiksværk.

Lørdag morgen oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Kasper Bengtsson, at ingen personer er omkomne i forbindelse med ulykken.

TV2 skrev sent fredag, at to personer var i kritisk tilstand.

Politiet arbejder ud fra en teori om en frontalkollision.

- Alt tyder på, at det ene køretøj trak over i den anden side af vejbanen og ramte det andet frontalt, siger Bengtsson.

Omkring klokken 22 skrev TV2, at politiet, brandvæsnet, ambulancer, lægebiler og helikopter var på stedet.

Politiet afventer en bilinspektørs undersøgelser fra ulykkesstedet.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

