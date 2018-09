11 personer er blevet anholdt i forbindelse med bandekonflikten i København. Det oplyser Københavns Politi.

De 11 personer blev anholdt sent natten til onsdag, efter at endnu et skyderi fandt sted i Københavns Nordvestkvarter. De vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag, hvor anklageren vil begære om lukkede døre.

Københavns Politi ønsker derfor ikke at kommentere anholdelserne yderligere.

I den seneste tid har der været flere skyderier i og omkring København. Ifølge politiet skyldes skudepisoderne, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger, der slås om territorier.

Sent tirsdag aften blev en 27-årig mand det seneste offer for konflikten, da han blev skudt på Skaffervej, mens han var passager i en bil.

Offeret er ikke registreret bandemedlem, men politiet har alligevel en teori om, at episoden er relateret til den verserende bandekonflikt i hovedstadsområdet.

»Vi vurderer ikke, at han er registreret bandemedlem, men han har tidligere haft sin færden i bandemiljøet. Derfor kan andre anse ham for stadig at have forbindelse til en bandegruppering,« sagde politiinspektør Torben Svarrer tidligere onsdag.

Det er således politiets foreløbige vurdering, at gerningsmændene gik målrettet efter den 27-årige mand, der blev ramt.