I en stor koordineret aktion torsdag har Særlig Efterforskning Vest anholdt 11 mænd.

De er nu sigtet for svindel med NemId.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Der er tale om bedrageri og svindel begået ved, at de 11 personer har skaffet sig adgang til flere personers NemId-login samt nøglekort, hvorefter de har stjålet penge fra personernes bankkonti.

Bedragerisagerne har strukket sig over en lang periode og over et stort geografisk område, lyder det.

Således kommer de sigtede personer blandt andet fra Aarhus, Odense, Københavnsområdet og Vestsjælland.

I den koordinerede aktion fik Særlig Efterforskning Vest derfor også hjælp til anholdelser af såvel Østjyllands Politi som Fyns Politi.

»Der er efter vores opfattelse tale om organiseret kriminalitet, der kræver en høj grad af planlægning, og bedragerierne er gået ud over en lang række uskyldige borgere,« siger leder af Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Carit Andersen, i pressemeddelelsen.

De 11 sigtede fremstilles i grundlovsforhør torsdag aften i Retten i Aarhus.

Politiet oplyser, at man forventer at begære lukkede døre i sagen, og derfor har man for nuværende ikke yderligere oplysninger.